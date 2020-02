Altra gara rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. Si tratta del match di Serie B tra Ascoli e Cremonese. A riportaro è “Picenotime.it”, il quale scrive che la decisione è stata presa dagli organi competenti per l’emergenza Coronavirus che ha interessato nelle ultime ore alcune aree della provincia di Cremona. Le due squadre attorno alle ore 13:15 sono arrivate in pullman alla stadio “Del Duca”, al pari della quaterna arbitrale e dei delegati della Lega Serie B. Presenti, in rappresentanza dell’Ascoli Calcio, il presidente Neri, il dg Lovato e Roberta Pulcinelli.