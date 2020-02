Nelle ultime ore, il Comitato Regionale Lombardia ha comunicato la decisione di sospendere il Corso di Allenatore Uefa C in programma a Cremona per questioni legate al Coronavirus. Ecco qui di seguito la nota:

“Si comunica che per precauzione, vista la criticità della zona di Cremona in merito al Coronavirus, la settimana dal 24 al 29 di febbraio vedrà sospese le lezioni del Corso Uefa C”.