Anche Francesco Repice si espone sul caso scommesse. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il famoso radiocronista ha rilasciato le seguenti parole:

«Non è la prima volta che l’Italia giochi delle partite nel mezzo di una bufera, come nel 1982 e 2006 seppur non si tratti, al momento, di fenomeni come quelli. Tuttavia mi aspetto di tutto ma spero non si tratti di combine. Gli apparecchi di oggi ci spalancano anche davanti a questioni non bellissime e rappresentano gli effetti collaterali. Se l’Italia dà il meglio nelle difficoltà? Per me un luogo comune, seppur i luoghi comuni esistono perchè poi si parla di verità».