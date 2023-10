Negli ultimi giorni non si può non parlare del caso scommesse. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’avvocato Pierfilippo Capello per fare chiarezza su determinati aspetti:

«Innanzitutto va specificato che il divieto di scommettere è un profilo diverse dalle combine, le quali consistono nel mettersi d’accorso per un determinato risultato. Il divieto in questione serve in quanto il giocatore non viene tentato e la FIGC, in questo modo, non avrebbe sospetti. Un tesserato FIGC non può scommettere sul calcio in generale».