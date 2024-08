Caso scommesse, prosciolti Brignola e Letizia: la Procura presenta ricorso

Nel recente capitolo del calcio italiano, il dibattito legale si intensifica con nuovi sviluppi nei casi di scommesse che coinvolgono alcuni calciatori di Serie B. Tra i protagonisti di questa vicenda troviamo Christian Pastina e Francesco Forte, entrambi condannati, mentre Enrico Brignola e Gaetano Letizia sono stati prosciolti in primo grado.

Nonostante le decisioni iniziali, la situazione è tutt’altro che risolta. La Procura federale, non soddisfatta del verdetto di proscioglimento emesso dal Tribunale federale nazionale per Brignola e Letizia, ha deciso di fare opposizione. Sul sito calciobenevento.it, è stato riportato che il procuratore Chinè, a capo del pool investigativo, ha presentato un ricorso alla Corte federale d’Appello, etichettando la decisione della sezione Disciplinare come “totalmente ingiusta” e insistendo sulla responsabilità di Letizia e Brignola. La Procura aveva in precedenza richiesto squalifiche severe: tre anni e sei mesi per Letizia e tre anni per Brignola.

Parallelamente, anche i legali di Pastina e Forte hanno preso provvedimenti, rivolgendosi alla Corte federale d’Appello nella speranza di ribaltare le sentenze e ottenere un esito favorevole per i loro assistiti.

L’udienza, attesa con ansia da tutte le parti coinvolte, è prevista per svolgersi in circa venti giorni. Questo appuntamento sarà cruciale per determinare il futuro professionale dei calciatori implicati e potrebbe avere implicazioni significative sulle normative relative alle scommesse nel calcio italiano.