L’udienza per il Caso Obiang, fissata inizialmente per venerdì 11 settembre, come riporta il “Secolo XIX”, è stata rinviata a fine mese per l’indisponibilità del gup Arturi.

La decisione sul rinvio a giudizio del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, verrà presa il 25 settembre. Contestualmente verrà emessa sentenza sui patteggiamenti richiesti dai co-imputati Vanessa e Giorgio Ferrero e Andrea Diamanti. Resta invece fissato per il 22 novembre il deposito dei piani di rientro delle società Eleven Finance e Farvem.