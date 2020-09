Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Psg sarebbe pronto a presentare al Napoli un’offerta shock al napoli di De Laurentiis per portare due suoi gioiell sotto la Tour Eiffel: 140 milioni( 70 a testa) per Koulibaly e Fabian Ruiz. Da Parigi, infatti, è arrivata una telefonata ad Aurelio De Laurentiis da parte di Leonardo per chiedere i due calciatori.

Una cifra questa che, se confermata, sarebbe clamorosa e potrebbe far vacillare il padron del Napoli. Su loro due si registra il forte interesse anche del Manchester Coty di Guardiola che potrebbe essere beffato.