CasinoMondo avvia un’importante iniziativa per il gioco sicuro in Italia

Fin dalla sua nascita nel 2016, CasinoMondo è stata la risorsa online di riferimento per gli appassionati di gioco italiani. Offrendo contenuti ricchi e approfonditi su tutto, dal gioco emozionante, sicuro e responsabile, passando per le recensioni complete dei casinò autorizzati, fino alle guide dettagliate sui giochi di casinò più amati e sulle opzioni di pagamento, CasinoMondo è la guida definitiva per i giocatori.

La piattaforma sta per arricchire la sua ampia offerta con una sezione dedicata al gioco d’azzardo responsabile. Questa nuova funzione includerà una serie di articoli settimanali pensati per sensibilizzare gli appassionati di gioco online e gli scommettitori sportivi italiani sulle pratiche di gioco responsabile.

Fornire ai giocatori gli strumenti per un gioco d’azzardo sicuro

I giocatori potranno conoscere diverse strategie e strumenti per mantenere le loro attività di gioco piacevoli e sotto controllo, garantendo un’esperienza di gioco sicura e positiva. Dalla definizione di limiti di gioco personali, passando per l’esplorazione di programmi di autoesclusione, fino alla ricerca di un supporto professionale, l’iniziativa mira a fornire ai giocatori le risorse necessarie per promuovere un approccio equilibrato al gioco online.

Comprendere la portata del gioco d’azzardo compulsivo in Italia

Al fine di evidenziare la gravità del gioco compulsivo in Italia, Casinò Mondo fa riferimento a uno studio di Minerva Medica condotto tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. Lo studio ha rivelato che il 36,4% delle persone di età pari o superiore ai 18 anni aveva giocato d’azzardo nell’anno precedente l’indagine. All’interno di questo gruppo, il 3% è stato identificato come giocatore d’azzardo problematico, mentre altri 4,1% e 2,8% hanno mostrato comportamenti di gioco a basso e moderato rischio, rispettivamente. Queste cifre sottolineano l’urgente necessità di misure preventive efficaci contro la diffusione del gioco d’azzardo compulsivo.

Una nuova era nella regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia

Eseguendo una mossa significativa, il governo italiano ha emanato il “decreto di riorganizzazione”, destinato a introdurre cambiamenti radicali nel settore del gioco d’azzardo. Il decreto prevede un aumento significativo delle tasse di autorizzazione per gli operatori e introduce una tassa annuale dello 0,2% sui ricavi netti dedicata al sostegno delle iniziative di gioco responsabile. Un punto chiave del decreto è l’implementazione di strumenti di autolimitazione, restrizioni e opzioni di autoesclusione, segnando un passo fondamentale verso un gioco d’azzardo più sicuro e responsabile in Italia.