Ecco qui di seguito le parole di Maurizio Casilli, agente dell’attaccante rosanero Ricciardo. Queste le sue parole rilasciate a “Goalsicilia.it” sul futuro del giocatore.

Maurizio, ovviamente non posso che partire da Ricciardo…

«La posizione di Gianni, come degli altri calciatori rosanero, è attualmente congelata. Dipenderà molto dalla scelta del nuovo allenatore, sicuramente sarebbe un onore continuare a lavorare con Castagnini e Sagramola che si sono dimostrati ancora una volta dirigenti di Serie A. Basta pensare che ad oggi il Palermo ha già pagato tutti gli stipendi, senza alcuno sconto».

Hai già avuto contatti con altre squadre?

«Sicuramente sarà un Top Player per squadre blasonate come il Palermo. Contatti no anche perché, visto il caos che c’è stato e c’è, sarà un mercato che partirà in ritardo e dove converrà aspettare il più possibile».

Un bilancio della sua stagione rosanero?

«Beh guarda, escludendo il neo dei due rigori sbagliati e quello dell’infortunio che lo ha tenuto fermo per cinque/sei partite, è più che positivo. Ha segnato 10 gol, con ancora parecchie partite da giocare. Se voglio fare il pignolo, con i tre pali, le due reti ingiustamente annullate e le partite mancanti, posso dire che la media è quella dei 18/20 gol stagionali».