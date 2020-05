Ecco qui di seguito le parole di Maurizio Casilli, agente dei calciatori del Licata Cannavò ed Ingrassia. Queste le sue parole rilasciate a “Goalsicilia.it” sul futuro dei giocatori.

Cannavò

«È un bomber. Qualcuno sosteneva che potesse segnare solo in Eccellenza… invece in D è stato il capocannoniere. Ha il gol nel DNA, ne farebbe in qualsiasi categoria. Futuro? La priorità ce l’ha il Licata di Massimino. Naturalmente significa riconfermare il bomber del campionato. Ci sono tante squadre interessate, è arrivato un segnale da Piacenza, un sondaggio concreto del Latina. Ribadisco Massimino ha la priorità, ma naturalmente dobbiamo essere contenti tutti».

Ingrassia

«Per me è il miglior portiere della Serie D. Mi meraviglia che nessuna squadra siciliana di C, dopo le grandi stagioni all’Igea e a Licata, si sia fatta viva. Il ragazzo è felicissimo dell’esperienza in gialloblù, se la società lo volesse riconfermare ci sarebbe massima disponibilità, vorrebbe diventare un simbolo del Licata».