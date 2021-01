Iker Casillas consiglia a Gianluigi Donnarumma un futuro lontano dal Milan.

L’ex portiere del Real Madrid ha dichiarato attraverso il proprio account Twitter: “A mio avviso Donnarumma dovrebbe giocare in un club con maggior tradizione. Errore mio! Il Milan ha tradizione. Intendo più importanza in Europa in questo momento”.





Casillas, 38 anni, ha appeso le scarpe al chiodo ufficialmente ad agosto anche se è di fatto inattivo dal 1° maggio 2019. A dicembre è stato nominato vice-amministratore della Fondazione Real.

Ecco il tweet di Casillas: