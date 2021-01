“Stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava. Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per aiutare di più de Roon e Freuler”.

Così ieri Gian Piero Gasperini ha spiegato la rottura col Papu Gomez nel post-partita di Benevento-Atalanta. E nel day-after non s’è fatta attendere la risposta del fantasista nerazzurro, che tramite le Instagram Stories ha postato alcune immagini legate alla sua posizione sacrificata nelle ultime gare disputate con la Dea.





Il numero 10 è sempre lì, vicino ai compagni, a dare una soluzione e aiutare tutti. Largo a sinistra a smistare il gioco, davanti ai due centrocampisti per fare da schermo, a combattere sulle seconde palle nella propria trequarti.