Un profilo giovanissimo e di gran talento quello che la Casertana si è assicurato per difendere la propria porta: il girellino Vladan Dekic, classe ’99, arriva in Campania dal Pisa e giocherà in serie C nel girone che vedrà protagonista anche il Palermo di Boscaglia.

“La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Vladan Dekic. L’estremo difensore serbo con passaporto croato classe 1999 arriva dal Pisa a titolo temporaneo. Fisico possente dall’alto dei suoi 190 centimetri, Dekic muove i primi passi nella Stella Rossa di Belgrado per poi approdare all’Inter. Con i nerazzurri segue la trafila dall’Under 17 fino a diventare il pilastro della Primavera con cui conquista due scudetti e una Supercoppa, e colleziona 13 presenze nella UEFA Youth League. Lo scorso gennaio è stato prelevato dal club toscano.

Queste le prime parole di Dekic: «Ho scelto la Casertana perché credo sia il posto giusto per la mia carriera. Qui posso crescere e dare qualcosa alla società che ha riposto in me tanta fiducia. Ora ho tanta voglia di ripartire. Sono un portiere all-around capace di destreggiarsi nelle diverse situazioni di gara. Dicono di me che ho un fisico imponente, ma se dovessi descrivermi direi altro. Mi piace giocare con i piedi, sono reattivo e la velocità è un altro punto di forza. Detto questo so di dover lavorare tanto per maturare e questa è l’occasione giusta. Mi hanno parlato benissimo della Casertana e di Caserta, lo stesso mister D’Angelo e il suo staff che ho avuto il piacere di incrociare al Pisa»”