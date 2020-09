Salgono a due i dipendenti della Rap positivi al Covid-19. A riportarlo è “Gds.it”. La notizia è arrivata in serata dopo diversi tamponi effettuati. Il secondo caso riguarderebbe un lavoratore in servizio presso gli uffici di Partanna. Il caso emerso in mattinata riguarda un uomo che lavora in un autoparco dell’azienda.