Caserta presenta Catanzaro-Cremonese: «Affrontiamo una squadra forte»

Alla vigilia del match tra Catanzaro e Cremonese, è intervenuto il tecnico Caserta per presentare la gara.

«Tutte le partite si giocano sul campo, a prescindere dalla qualità delle rose; non partiamo sconfitti, sarà il pallone a decretare il verdetto. Il fattore campo lo sarà senza dubbio.

Affrontiamo una squadra forte – ha sottolineato l’allenatore – Lo era già lo scorso anno e l’ultimo mercato gli ha permesso di rafforzarsi ulteriormente in alcuni reparti. Ha qualità molto elevate per la categoria, una rosa capace di sopperire alle assenze; dal canto nostro dovremo pensare solo a noi stessi, cercare di limitare gli errori e mantenere gli equilibri. Non partiamo battuti e sappiamo cosa bisognerà fare per fare risultato – ha ripetuto Caserta – Si dovrà concedere pochissimo e sfruttare le occasioni che capiteranno; anche solo una ripartenza regalata all’avversario potrebbe farci male: calci piazzati e duelli individuali faranno la differenza anche domani.

La sosta ci ha permesso di lavorare sui principi che volevamo e con i reparti completi siamo stati in grado di impostare un determinato tipo di discorso – ha analizzato il tecnico che domani dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con Bonini terzino – Dopo due settimane è impossibile avere i meccanismi collaudati ma siamo a buon punto. Sappiamo che i gol li possiamo fare, dobbiamo magari provare un po’ di più da fuori e sfruttare tra le altre anche questa arma».