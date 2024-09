Gds: “Palermo-Cesena. Mignani torna al Renzo Barbera”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia ha riportato voci di un possibile raffreddamento tra Michele Mignani e la dirigenza del Cesena, a seguito dei risultati non brillanti ottenuti dal club bianconero nelle ultime partite, suggerendo che la partita contro il Palermo potrebbe rappresentare un’ultima chance per l’ex tecnico rosanero. Tuttavia, il Cesena ha prontamente smentito queste indiscrezioni, affermando che la posizione di Mignani è solida e che l’allenatore è al centro di un progetto a lungo termine con il club. La dirigenza romagnola ribadisce la fiducia nel tecnico, sottolineando la continuità e stabilità del progetto sportivo in corso.

