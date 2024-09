Gds: “Palermo, contro il Cesena Dionisi cambia ancora. Le ultime di formazione”

Per quanto riguarda la punta centrale, Henry sembra favorito su Brunori, seguendo il recente schema delle alternanze tra i due. Tuttavia, entrambi sono in grado di essere decisivi sia dal primo minuto che come subentranti, il che rende le scelte di Dionisi ancora più interessanti.

In vista della partita di domani, ci sono ancora molti dubbi riguardo all’attacco del Palermo. L’unico giocatore che sembra sicuro di un posto da titolare è Di Francesco, protagonista di un ottimo momento di forma. Per l’altra posizione offensiva, c’è un acceso ballottaggio tra Insigne e Le Douaron. Il napoletano ha mostrato notevoli miglioramenti rispetto alla scorsa stagione, ma il francese, acquistato con grandi aspettative, potrebbe essere preferito.

L’edizione odierna de il “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla formazione che vedrà il Palermo scendere in campo domani contro il Cesena al Renzo Barbera.

Domani il Palermo scenderà in campo al Renzo Barbera per affrontare il Cesena dell’ex tecnico rosanero Mignani, in una partita ricca di significati. La squadra giocherà con il lutto al braccio in onore di Totò Schillaci, simbolo del calcio palermitano scomparso di recente e zio di Di Mariano, giocatore del Palermo. Questo elemento emotivo sarà una spinta in più per cercare di ottenere la prima vittoria casalinga della stagione, che rappresenterebbe anche il primo successo per l’allenatore Dionisi. Il tecnico, in segno di rispetto, ha deciso di non parlare in conferenza pre-partita per commemorare l’eroe di Italia ’90.

In settimana, la squadra ha lavorato intensamente su entrambe le fasi di gioco, con particolare attenzione alla fase offensiva, che nonostante i tre gol segnati contro la Juve Stabia, non ha completamente soddisfatto Dionisi.

La difesa

In porta, nessun dubbio sulla conferma di Desplanches, che sta dimostrando sempre più sicurezza e personalità. In difesa, ci potrebbero essere delle novità a causa delle condizioni fisiche non perfette di Pierozzi, uscito acciaccato dall’ultima gara. Potrebbe essere sostituito dallo statunitense Lund, che ha recuperato completamente dalle fatiche delle trasferte transoceaniche. Al centro della difesa, la coppia Ceccaroni-Nikolaou sembra essere consolidata, nonostante il ritorno di Nedelcearu e la presenza di Peda. Si attende ancora il recupero completo di Lucioni e Baniya, che una volta rientrati a pieno regime potrebbero mettere pressione agli attuali titolari.

Il centrocampo

Le scelte a centrocampo appaiono più definite, anche a causa dell’infortunio di Blin, il cui recupero non è ancora chiaro. Gomes sarà schierato come regista, supportato da Segre e Ranocchia, che ha ben figurato dopo essere subentrato dalla panchina contro la Juve Stabia. Vasic e Saric saranno pronti a dare il loro contributo in caso di necessità.

L’attacco

In avanti, Di Francesco sembra l’unico certo di una maglia da titolare, vivendo un momento di forma eccellente. La sua crescita è evidente e manca solo il gol per coronare il suo cammino. Per l’altro posto, è in corso una battaglia tra Insigne e Le Douaron. Il primo ha mostrato grandi progressi rispetto alla passata stagione, mentre il francese, acquistato per una cifra considerevole, è in rampa di lancio e potrebbe partire titolare, relegando Insigne in panchina.

Il grande dubbio riguarda la punta centrale. Nelle ultime due trasferte, il Palermo ha iniziato con Henry per poi concludere con Brunori, mentre contro il Cosenza è successo il contrario. Seguendo questa logica, domani dovrebbe partire titolare Brunori, con Henry pronto a subentrare. Tuttavia, entrambi gli attaccanti hanno dimostrato di essere determinanti sia dall’inizio che a partita in corso, come dimostrato nella recente vittoria contro la Juve Stabia.

Quella di domani sarà una sfida particolarmente sentita, non solo per l’importanza sportiva, ma anche per il ricordo di Totò Schillaci, che continuerà a ispirare i giocatori e i tifosi del Palermo.