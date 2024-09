Gds: “Palermo-Cesena. La spinta dei tifosi sarà l’arma in più”

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla spinta del Renzo Barbera in vista della sfida in programma contro il Cesena.

Oggi è il giorno della rifinitura per il Palermo, che si prepara ad affrontare un avversario temibile come il Cesena. La squadra romagnola ha dimostrato di essere molto prolifica in attacco, ma anche vulnerabile in difesa, subendo numerosi gol. Per il Palermo, sarà fondamentale una solida prova difensiva che migliori ulteriormente le recenti prestazioni e un attacco che mantenga la stessa intensità offensiva vista contro la Juve Stabia.

C’è grande attesa anche per vedere come risponderà il pubblico del Barbera. Durante la settimana, il club ha registrato un risultato storico, con oltre 13.600 abbonamenti venduti, un numero record rispetto alla scorsa stagione. Questo testimonia l’entusiasmo e la soddisfazione dei tifosi rosanero, frutto della campagna acquisti estiva e dei buoni risultati ottenuti finora sul campo.