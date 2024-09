Cittadella, Pavan: «Obiettivo salvezza, poi vedremo»

Nicola Pavan, colonna del Cittadella ed elemento imprescindibile per Gorini, ha parlato ai microfoni di trivenetogoal.it.

«Sicuramente delle buone sensazioni, abbiamo fatto sempre delle buone prestazioni affrontando comunque squadre forti. Sappiamo che quest’anno è un campionato difficile, quindi sicuramente esser partiti col piede giusto fa piacere.

Cittadella? Penso che, un po’ come ogni anno, sia importante avere tutti coinvolti e pronti a dare il proprio contributo. Sappiamo che per il modo di giocare che abbiamo siamo tutti fondamentali, e anche avendo cinque cambi diventiamo tutti importanti sia nell’arco della partita che in tutta la stagione.

Domenica c’è il Mantova? Sicuramente sarà una partita difficile perché affrontiamo una squadra che ha una forte identità di gioco. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita, perché il Mantova, nell’ultimo anno e mezzo, è stata forse una delle squadre più belle da vedere: sarà una bella sfida».