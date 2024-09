Valente presenta Sampdoria-Sudtirol: «Pronti ad affrontarli con la stessa grinta mostrata domenica scorsa»

L’allenatore del Südtirol Federico Valente è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita contro la Sampdoria in programma sabato.

«Avendo giocato a Reggio Emilia di domenica abbiamo avuto un giorno in meno a disposizione per lavorare. Chi non ha giocato si è allenato già lunedì, gli altri da martedì. Assenze e situazioni in dubbio? Per mia indole cerco sempre di trovare aspetti positivi in ogni situazione. Come ho già detto, è fondamentale avere una rosa ampia, non solo numericamente ma anche in termini di qualità. Sono sicuro che metteremo in campo i giocatori più motivati e pronti. Abbiamo ancora due giorni per valutare le condizioni di Ceppitelli.

Non penso di cambiare qualcosa. Gli automatismi in allenamento sono quelli che abbiamo provato in queste settimane. Forse avrei potrei provare qualcosa di diverso durante la pausa, ma per le partite a breve termine non mi sento di adottare una difesa a quattro. Non perché non abbia fiducia, ma perché confido di più in quello che facciamo durante la settimana. Per quanto riguarda gli esterni ci sono più soluzioni condivise. La Sampdoria? È una squadra forte individualmente e in tutti i reparti. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli con la stessa grinta, se non di più, di quella mostrata domenica scorsa».