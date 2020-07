Dopo l’attacco in tv del tecnico del Bologna nei confronti di Caressa e della sua trasmissione Sky Calcio Club, è arrivata la risposta del giornalista. Caressa, infatti, ai microfoni di Deejay Football Club, ha replicato a Mihajlovic, dichiarando: “Una vita che dico a tutti che sono alto e biondo… ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi! Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post-partita su Sky, visto che la partita si è giocata alle 17:15. Io sono andato in onda all’una meno venti ed ho preferito parlare del rigore sbagliato da Lautaro, visto che lui aveva scelto di tirarlo”.