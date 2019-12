Alessio Cardinale, fondatore del comitato Rosanero In Class Action, chiede un approfondimento in merito all’accordo tra Comune e SSD Palermo dopo il comunicato di questa mattina di Salvatore Orlando, presidente del Consiglio comunale:

“LO SCANDALO DEI 191 “PORTOGHESI DI STATO” NON È ANCORA FINITO.

Riscontriamo il prudente comunicato del presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando, nel quale si afferma che nessuna formale richiesta di ingressi gratuiti “sia ancora pervenuta” e che, pertanto, si è in attesa della bozza di convenzione con la quale si dovrà regolare l’utilizzo dell’impianto sportivo più importante della città da parte della SSD Palermo. Al fine di evitare che il comunicato del presidente Orlando possa in qualche modo “silenziare” il desiderio di un legittimo chiarimento da parte dei tifosi più appassionati (assordante, in tal senso, il silenzio dei club e di alcuni gruppi per l’azionariato popolare che, evidentemente, non sentono propria questa battaglia di giustizia), nelle prossime ore invieremo, tramite PEC, formale richiesta di conoscere i termini dell’accordo tra Comune e SSD Palermo, affinché tutta la tifoseria venga debitamente informata“.