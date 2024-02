Capuano, rivelazione shock: «Mi chiesero di perdere una partita»

Rivelazione shock sul passato fatta da Eziolino Capuano.

L’attuale allenatore del Taranto, racconta a Kiss Kiss Napoli di un episodio che gli è capitato nel corso della sua lunga carriera: «Quando allenavo la Puteolana mi capitò una cosa stranissima. La dirigenza del Pozzuoli mi chiese di perdere l’ultima partita, altrimenti mi avrebbero esonerato. Come andò a finire? L’avrei dovuta perdere e se l’avessi vinta o pareggiata mi avrebbero fatto fuori. Io non accettai e quella partita finì in pareggio, segnò Dionisi al 94′ e facemmo 1 a 1. Non pensavo facessero sul serio, ma al termine della gara fui esonerato».