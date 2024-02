Il Gazzettino: “Padova, occasione persa. Ottimo esordio per l’ex Palermo Valente”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sul Padova che ha pareggiato contro la Virtus Verona e sulla prestazione dell’ex rosa Valente.

Si morde le mani il Padova per l’occasione sprecata: nella domenica in cui il Mantova esce sconfitto dalla sfida con l’Albinoleffe i biancoscudati si fanno imporre l’1-1 da un’ottima Virtus Verona che ha accarezzato anche il sogno di fare bottino pieno. Ridotta all’osso la qualità espressa dalla squadra di Torrente sul piano del gioco e solo nel finale, dopo i cambi, si è visto un sussulto d’orgoglio che ha portato al pareggio di Varas.

Troppo poco per una partita che valeva moltissimo. In campo dall’inizio l’ultimo arrivato Valente oltre a Zamparo e Crisetig (neppure in panchina Radrezza, messo ko in extremis da un’indisposizione fisica). Riflettori puntati anche su Faedo, ex della partita e a segno una stagione fa con la maglia della Virtus Verona. Gigi Fresco risponde con un 3-5-2 a specchio: sulla linea difensiva agisce Ntube, fratello della giovane promessa della squadra under 17 biancoscudata morta nel novembre di due anni fa in un incidente stradale a Ferrara.

VALENTE 6.5 – Subito in campo, da veronese vive in pieno il suo personale derby. Prova positiva in cui lotta, subisce falli, mette bei palloni in area dalla destra e per due volte dal limite calcia senza paura. Dopo i cambi si sposta a sinistra e ha un fisiologico calo. (Tordini sv).