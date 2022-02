Ezio Capuano, ex tecnico di Messina e Avellino, è intervenuto ai microfoni di “Campaniasoccer” ha fatto il punto sulla lotta al primo posto nel Girone C.

Ecco le sue parole:

«Riaprire la lotta per il primo posto è difficile, ma Catanzaro ed Avellino possono lottare per il secondo posto. Il Bari ha fatto comunque diversi passi falsi, ma sta stravincendo il torneo. La C è un campionato difficilissimo, non è apertissimo, ma Catanzaro ed Avellino non devono darsi per vinte. Poi ci sono Virtus Francavilla e Monopoli che stanno facendo un campionato al di là delle più rosee aspettative: sono passati i tre quarti del campionato e quindi la Virtus Francavilla se è seconda lo sta meritando, però Francavilla e Monopoli hanno un livello tecnico e un potenziale inferiore a Bari, Catanzaro ed Avellino. Dopo così tante partite non sono un fuoco di paglia e non è facile giocare a Francavilla perché il campo è molto stretto, ma Bari, Catanzaro ed Avellino sulla carta sono nettamente superiori alle altre».