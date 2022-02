L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sul giorno del giudizio per il Catania, oggi infatti in tribunale si apriranno le buste con le eventuali offerte. Dalle 16 potrebbe partire l’asta competitiva per rilevare il titolo sportivo del club.

Alle 12 scade il tempo per presentare le candidature. Alle 16 si apriranno le buste. Se arriveranno una o più proposte d’acquisto si procederà, dalle 17, all’asta. Base un milione, rialzi possibili di 50 mila euro alla volta.

I curatori fallimentari ultimeranno il percorso consentito dall’esercizio provvisorio il 28 febbraio. Nel frattempo il mercato invernale ha portato in cassa una piccola somma – 300 mila euro circa – che permettere alla squadra di portare avanti l’attività per almeno un altro mese. Sono soldi ricavati dalla valorizzazione di Moro e Greco, dalla cessione (e dal risparmio sugli stipendi) di Calapai, Maldonado e Borriello. E lo stipendio risparmiato su Ceccarelli, che ha rescisso.