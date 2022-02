L’attuale ds del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di Telecolor di Luca Moro.

Ecco le sue parole:

«Moro ha margini di crescita importanti: fisico, sa giocare a calcio, possiede colpi importanti, può diventare un giocatore forte se acquisisce un pò di forza attraverso il lavoro. E’ stato bravo Pellegrino a puntare su di lui perchè a Genova lo hanno lasciato andare, idem la SPAL. Il Padova deve ringraziare il Catania e Pellegrino per avere incassato dal Sassuolo 4 milioni più una percentuale di bonus. Moro è il crac della Serie C, categoria in cui di solito prendi svincolati, solo qualche società paga il cartellino».