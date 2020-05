«Possono fare quello che vogliono. Io dico solo che, nel momento in cui dovessero confermare la retrocessione del Corigliano, io denuncerò Sibilia per favoreggiamento. Lo denuncio a livello personale, non di Lega. Ho sentito anche i presidenti di Nardò e Grumentum che, come noi, dovrebbero retrocedere per la classifica avulsa; siamo pronti ad una battaglia. Si tratta di una decisione davvero insensata. Però aspettiamo, non è ancora una cosa certa. Ma se dovesse diventarlo non mi tirerò indietro». Queste le parole del presidente del Corigliano, Mauro Nucaro, rilasciate ai microfoni di “Notiziariodelcalcio.com” in merito ai verdetti di serie d.