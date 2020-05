Oltre all’aumento medio del 25% per taglio capelli e messa in piega. Arriva anche una voce in più sullo scontrino: la “tassa Covid”, da 2 a 4 euro. La denuncia, come riporta “Il sole 24 ore”, è arrivata dal Codacons, che lancia l’allarme sul rincaro dei prezzi nella fase 2 del Coronavirus. La tassa Covid sarebbe un surplus richiesto per contribuire alla spese di sanificazione e messa in sicurezza dei locali.