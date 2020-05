«Abbiamo appreso la notizia, sapevamo che per noi il rischio era altissimo, però non possiamo fare più di tanto. Ci atteniamo a quella che è la decisione della Lega, in un periodo come questo, ci sono ben altre priorità rispetto al calcio quindi se il Consiglio Federale confermerà questo verdetto lo accetteremo e cercheremo di muoverci di conseguenza prendendoci tutto il tempo necessario per capire cosa fare in futuro e se presentare una domanda di ripescaggio. E’ ancora tutto troppo prematuro, attendiamo una conferma che ci faccia capire quale sarà il nostro destino e poi con tutta la calma decidiamo il da farsi. E’ chiaro che dopo 15 anni di Serie D dispiace finire così perché in realtà non siamo retrocessi ma siamo stati retrocessi, a 6 punti dalla salvezza diretta con 24 punti ancora a disposizione non siamo retrocessi, bisognava attendere il verdetto del campo per 8 partite. Purtroppo è andata così, accettiamo la decisione e attendiamo possibili sviluppi». Queste le parole del presidente del Francavilla, Antonio Cupparo, rilasciate ai microfoni di “Tuttoseried.com” in merito alla retrocessione del club decisa dalla LND.