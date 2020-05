Festeggiamenti in casa Bitonto dopo che ieri la LND ha quasi confermato la promozione della squadra neroverde in Lega Pro. Purtroppo, secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, i festeggiamenti sonodurati poco, visto che in piazza ci sono stati degli assembramenti ed è intervenuta la polizia con delle sanzioni. Il sindaco del Comune, Michele Abbatticchi, ha voluto commentare la vicenda sulla sua pagina Facebook, di seguito le sue parole: «Siamo felicissimi per la promozione, ma vi avevo pregato di non festeggiare in piazza per i noti motivi. Con qualche sanzione alcuni sono stati riconosciuti e credo saranno perseguiti. Mi dispiace, davvero, per tutto quanto quello che ne consegue».