La tensione tra l’FC Messina e l’ACR Messina non è mai stata così elevata. Nelle ultime ore Cateno De Luca, sindaco di Messina, ha denunciato l’opposizione dell’Acr Messina all’ingresso degli operai incaricati dal Fc all’interno dello stadio, per l’installazione di alcuni pannelli pubblicitari. La famiglia Sciotto ha deciso di rispondere alle varie accuse attraverso i social. Matteo, già legale del club, ha commentato su Facebook, rivolgendosi direttamente al sindaco: “Legittima, sei sicuro? Vengo a spiegarteli gli illeciti compiuti? E poi… chi sarebbe imbecille?”. Mentre l’amministratore delegato Paolo Sciotto ha scelto invece di rispondere su “Twitter”, preannunciando strascichi legali: “Da lunedì inizieremo a conteggiare i reati e abusi d’ufficio. Mi sembra non ci sia uscita… Ognuno difenderà le proprie posizioni”.