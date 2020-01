Poche settimane fa il Comune aveva prorogato fino a maggio 2021 la concessione dello stadio “Franco Scoglio” all’Acr Messina, raccogliendo peraltro le rimostranze del Fc, che lamentava il mancato coinvolgimento nell’iter, in quanto utilizzatore della struttura, per cui versa un canone settimanale alla società gestita dalla famiglia Sciotto. A margine della disputa relativa all’installazione dei pannelli pubblicitari a led all’interno dello stadio, alla quale la famiglia Sciotto si è fermamente opposta, il sindaco Cateno De Luca ha effettuato un sopralluogo nel principale impianto cittadino. Attraverso un post pubblicato su “Facebook”, il sindaco ha descritto così lo stato di degrado della foresteria dello stadio: “Che scempio: ecco in che stato di degrado ho trovato la foresteria dello stadio Scoglio San Filippo. Non so a quali anni risale questo scempio ma una cosa è certa: chi ha avuto in gestione il San Filippo in questi anni nulla ha fatto ed ha fatto fare per cancellare questa vergogna. Cucina professionale e sala ristorante per oltre 200 persone con 50 camere doppie con bagno interno: vergogna! Per fine febbraio saranno pubblicati i bandi per la gestione pluriennale (max 99 anni) e seria dei nostri stadi (San Filippo e Celeste)”.