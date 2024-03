Caos in Spagna, Rubiales si difende: “Io in Repubblica Dominicana non per evitare la polizia”

Dopo la bufera scoppiata in Spagna, con la Federcalcio spagnola sotto accusa per gli ipotetici reati di riciclaggio e corruzione attorno all’accordo stipulato tra la RFEF e l’Arabia Saudita per far disputare nel Paese la Supercoppa spagnola, anche Rubiales, ex presidente, è finito al centro del ciclone. Ha fatto discutere soprattutto il fatto che la casa di Rubiales non sia in Spagna, ma in Repubblica Dominicana.

L’ex presidente si è difeso al programma di “Vamos a ver” di Telecinco con un suo messaggio:

“Sono assolutamente sorpreso da tutto questo. Lavoro nella Repubblica Dominicana da più di un mese di fila. Infatti la mia famiglia avrebbe passato la Pasqua con me qui. Non è stato evitato alcun tipo di azione della polizia”.