Ex rosa: Gilardino-Genoa, rinnovo più vicino. I dettagli

Alberto Gilardino è sempre più vicino al rinnovo con il Genoa. Secondo TuttoMercatoWeb.com l’ex giocatore del Palermo dovrebbe firmare nei prossimi giorni un nuovo contratto con scadenza nel 2026. Negli scorsi giorni c’erano dubbi sulla permanenza in Liguria del tecnico rossoblu, per via della possibile cessione estiva di Albert Gudmundsson e della possibile partenza di Mateo Retegui, che potrebbe mettersi in mostra con l’Europeo.

Gilardino, però, avrebbe avuto garanzie sul prossimo mercato, anche grazie alla cessione remunerativa di Dragusin a gennaio. Dopo aver riportato il Genoa in Serie A, disputando una stagione senza rischiare la retrocessione, l’avventura tra l’allenatore classe ’82 e il Grifone dovrebbe continuare.