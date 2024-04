Ex rosa, Novellino: «Sono convinto che il Bari possa salvarsi»

Walter Novellino, ex allenatore di molte squadre militanti oggi in Serie B, tra cui il Palermo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “Il Quotidiano di Puglia“. Di seguito le sue parole in merito alle difficoltà del Bari:

«La situazione non è bella, d’altronde cambiando tanti allenatori io credo che si sia creata un po’ di confusione. Il Bari era una squadra costruita per fare bene, non riesco a capire quello che possa essere successo. Al di là di questo però, la cosa importante adesso è ottenere risultati: la classifica è corta, ci sono tante squadre in mezzo. Sono convinto che i biancorossi, avendo dei calciatori di qualità che conoscono la categoria, possono riprendere il loro cammino, anche se il cammino è breve. Sono convinto che possano salvarsi. Conta la testa, ma anche la condizione fisica. Qui si sono cambiati tre allenatori, ognuno con il suo modo di lavorare e di allenare. Certo, in questo momento comanda la testa»