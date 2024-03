È polemica in Germania per il colore della seconda maglia della nazionale tedesca.

La polemica riguarda il colore rosa. A tal proposito, l’autorevole Bild non è andata per il sottile sull’argomento: “Il rosa non è un colore per il calcio”, si legge.

Il ct Nagelsmann, incalzato sul tema, ha risposto così: «Scelta coraggiosa quella di portare un po’ di colore. A me piace, penso sia una bella maglia. Io la indosserei».