La Georgia di Kvaratskhelia (oggi assente per squalifica) accede alla finale dei playoff per la qualificazione ad Euro 2024. Alla Boris Paichadze Dinamo Arena la Nazionale del ct Sagnol ha superato 2-0 il Lussemburgo grazie alla doppietta di Zivzivadze al 41′ e al 64′. I georgiani affronteranno la vincente di Georgia-Kazakistan, in programma stasera alle ore 20:45.

