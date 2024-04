Choc in casa Herta Berlino: Barkok operato al volto dopo un’aggressione in un locale

Incredibile e brutto episodio in Germania che ha coinvolto Aymen Barkok. Attraverso i propri canali ufficiali, l’Herta Berlino ha comunicato che, nella notte tra sabato e domenica, il centrocampista 25enne è stato aggredito in un ristorante e che è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Fortunatamente il giocatore sta meglio. Di seguito il post sui social pubblicato dal club tedesco:

“Ieri siamo rimasti scioccati nell’apprendere che @aymenbarkok è stato attaccato attivamente in un ristorante di Berlino la notte da sabato a domenica e ha dovuto essere ricoverato in ospedale per ferite al viso. Aymen era già stato operato con successo ieri domenica, ma per ora non sarà disponibile. Ti auguriamo una pronta guarigione e una pronta guarigione, Aymen! Ti pensiamo”.

