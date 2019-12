In riferimento alla situazione della “Meridi”, a Palermo i lavoratori di “Fortè” organizzeranno un nuovo sciopero. Giorni di tensione attorno alla società di Pulvirenti, numerose famiglie che vedono a rischio il proprio posto di lavoro. Si attende, perciò, la decisione sull’Amministrazione controllata per comprendere quale sarà il futuro di “Meridi”, di “Fortè” e delle centinaia di lavoratori coinvolti, che nella giornata di oggi partiranno da piazza Alberico Gentili per raggiungere il punto vendita di via Generale Di Maria dove è organizzato il sit-in di protesta.