Il Ds del Campodarsego Andrea Maniero dalle colonne de Il Gazzettino torna sulla decisione di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C: «Sono spiazzato. Il presidente Pagin mi ha telefonato questa mattina (ieri, ndr) alle 11 dicendomi: “Sei seduto sulla sedia? Non me la sento più”. È due mesi che mi dice di essere contento, non so cosa sia successo adesso. Il bilancio è a posto. Sono profondamente dispiaciuto per tutti i ragazzi e le persone che hanno lavorato in questo periodo, anche se mi sento responsabile fino a un certo punto. Ripeto, il presidente era entusiasta e ora rimango molto perplesso, deluso e amareggiato».