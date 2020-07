Il Corriere dello Sport parla della straordinaria stagione di Ciro Immobile e spiega come la Lazio, per evitare rischi di ogni genere, abbia tutta l’intenzione di rivedere il contratto del suo bomber. Le sirene inglesi parlano degli interessi di Manchester United e Newcastle, club che potrebbero offrire uno stipendio ben più alto rispetto a quanto percepito nella Capitale. Per questo motivo la Lazio, nelle prossime settimane, potrebbe lavorare ad un prolungamento fino al 2025 con ingaggio fra i 4 ed i 5 milioni bonus esclusi.