Intervistato da “TuttoC.com” Federico Pace calciatore del Campobasso ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando vari temi.

Ecco le sue parole sulla sfida contro il Palermo:

«Diciamo che abbiamo affrontato una squadra di livello come il Palermo, sulla carta una rosa con giocatori importanti quindi dovremmo essere contenti ma per come si è messa la gara sono due punti persi perché potevamo fare risultato pieno. Primo gol? Più che altro speravo arrivasse in una partita così importante. Sono contento perché è stato un gol pesante ma soprattutto per il fatto che c’era tanta gente allo stadio».