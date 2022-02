Intervistato da “Radio Time” il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao ha rilasciato le seguenti parole:

«Sulla base di una richiesta del Comune di Palermo ai fini di scongiurare che la gara dell’Italia si giochi a Bergamo, ed era fortemente importante che venisse qui perché il tifo palermitano è molto importante per gli azzurri, ho ricevuto la richiesta di intervento per la manutenzione dello stadio, in particolar modo delle tribune e degli spogliatoi per renderli di livello europeo e la gara che si terrà il 24 marzo è di massimo livello Uefa e Fifa. Quindi abbiamo già avviato i lavori. Fondi europei dal Credito Sportivo? Abbiamo già stipulato delle convenzioni, tra queste ci sarà un intervento sia sullo stadio che sui box della targa Florio».