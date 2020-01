L’obiettivo è quello di puntellare una rosa già particolarmente competitiva, ingaggiando almeno un paio di profili importanti, con l’idea di consolidare la propria posizione nella futura griglia Play-Off, cercando di candidarsi come favorita assoluta per la vittoria finale degli stessi. Questa la precisa ambizione del Campobasso di Mister Mirko Cudini, risollevatosi alla grande in Campionato dopo una partenza tutt’altro che positiva ed attualmente nel pieno di una serie attiva di dieci risultati utili consecutivi.

Domenica prossima, i Lupi sono attesi sul campo della capolista indiscussa SN Notaresco, una trasferta per cui l’intento sarà chiaramente quello di riscattare l’1-3 subito al “Nuovo Romagnoli” nella gara di Andata, e al tempo stesso, potrebbe essere anche un match a cui potrebbe prendere parte un giocatore che è ad un passo dallo sposare la causa rossoblù.

Il profilo è di quelli di categoria superiore, la concorrenza è ampia, ma il Campobasso sembra essersi collocato in una posizione di chiaro vantaggio rispetto alle altre pretendenti che si stanno contendendo un centrocampista dal valore assoluto. Un atleta cresciuto nel Settore Giovanile del Palermo e il cui nome sarà svelato al momento della firma.

Nel frattempo, la sussistenza di questa trattativa, assieme all’effettiva possibilità di chiusura della stessa, certificano la bontà delle iniziative intraprese sul mercato dalla Dirigenza molisana, che se riuscisse, così come sembra, a finalizzare questo gran colpo, si collocherebbe di diritto in una legittima posizione di privilegio con riferimento alle posizioni di vertice nel Girone F e che andranno a determinarsi nel prosieguo della Stagione in corso.

(TuttoserieD.Com)