Calzone: “Palermo, premiata la tenacia dopo un mercato invernale sontuoso”

La tenacia è la chiave della rinascita del Palermo. Lo evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, sottolineando come, dentro e fuori dal campo, il club rosanero abbia dimostrato di possedere questa qualità in abbondanza.

Dopo una fase turbolenta, con il rischio esonero che aleggiava su Dionisi, il Palermo ha ritrovato compattezza, riuscendo finalmente a non farsi rimontare, problema che aveva caratterizzato gran parte della stagione. Con il successo contro il Brescia, deciso dal rigore perfetto di Pohjanpalo, i rosanero riagganciano la zona playoff, scavalcando anche il Bari di Longo, fermato dalla Sampdoria.

Un percorso travagliato, ma ora più solidità

La società anglo-araba ha insistito a lungo sulle proprie scelte, prima confermando Corini nonostante i risultati altalenanti, poi virando su Mignani senza ottenere la svolta sperata. Anche Dionisi, dopo un inizio difficoltoso, è stato fortemente messo in discussione, soprattutto per le numerose rimonte subite, ben otto punti persi da situazioni di vantaggio, con l’episodio più clamoroso contro lo Spezia nel recupero.

Tuttavia, con un mercato invernale sontuoso, il Palermo sembra aver trovato l’equilibrio che mancava. L’arrivo di Pohjanpalo si sta rivelando fondamentale, con il finlandese capace di risolvere partite complicate e dare maggiore peso offensivo.

Una squadra meno spettacolare, ma più concreta

Il Palermo di oggi forse è meno bello da vedere, ma più solido e disposto al sacrificio. Contro il Brescia di Maran, avversario combattivo e ben organizzato, i rosanero non hanno dominato come in altre occasioni, ma hanno saputo gestire meglio la partita e colpire nel momento giusto. Un cambio di mentalità che potrebbe risultare decisivo nel rush finale del campionato.

La classifica ora sorride di più, e la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato, sarà un altro banco di prova per confermare il percorso di crescita della squadra di Dionisi.