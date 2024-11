Calciomercato Venezia: Gytkjaer può essere ceduto. Un club di B sulle sue tracce

Christian Gytkjaer potrebbe lasciare il Venezia durante la prossima sessione invernale di calciomercato. L’attaccante, infatti, sta trovando poco spazio con mister Eusebio Di Francesco e a gennaio potrebbe dunque cambiare aria. Per l’ex Monza non sarebbe escluso un possibile ritorno in Serie B, categoria nella quale in biancorosso e con la maglia dei veneti è stato fondamentale nei playoff di promozione. A seguire la situazione del danese ci sarebbe infatti la Sampdoria. I blucerchiati potrebbero puntellare il reparto offensivo con un altro nome di spessore dopo gli arrivi in estate di Massimo Coda e Gennaro Tutino: Gytkajer – riporta SampNews24.it – potrebbe essere il profilo ideale per dare una svolta alla squadra di Andrea Sottil.

Continue Reading