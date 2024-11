Sampdoria, Flachi: «I responsabili di questo momento sono quelli che vanno in campo»

La Sampdoria non riesce a svoltare. Dopo l’esonero di Andrea Pirlo a inizio stagione, i blucerchiati hanno deluso le aspettative anche con Andrea Sottil. Al momento, infatti, il club ligure è 12esimo a quota 15 punti, esattamente a -13 dal secondo posto della promozione diretta occupato dal Sassuolo. Ai microfoni di Tele Nord, l’ex attaccante della Sampdoria, Francesco Flachi, ha rilasciato il seguente commento sulla situazione dei blucerchiati, i quali affronteranno il Palermo al rientro dalla sosta delle Nazionali:

«All’inizio del campionato si diceva che la Samp era da A. Su dieci persone non si diceva che vinceva ma che se lo sarebbe giocato. Responsabili sono quelli che vanno in campo, penso che nessuno poteva pensare che in questo momento si sarebbe trovato in questa situazione. Non hanno previsto questo campionato. Questo è stato sottovalutato».