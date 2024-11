Baiano: «Vorrei rivedere Berardi in Serie A, ma il Sassuolo è una bottega cara»

L’ex calciatore Francesco Baiano è stato ospite di “Maracanà”, rubrica di TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi su Domenico Berardi, calciatore del Sassuolo che potrebbe tornare in Serie A durante la prossima finestra di calciomercato invernale:

«Spero di rivedere presto nella nostra massima serie uno come Berardi, che va sempre in doppia cifra in gol e assist. Tuttavia il Sassuolo è una bottega cara, a seconda del costo del cartellino potrebbe essere un’idea per la Lazio e la Fiorentina. Come altri esterni della Serie A mi piacciono Lookman, Zaccagni e Orsolini».

Si aspettava un Kean così alla Fiorentina? Cosa ha fatto scattare la molla a questo giocatore?

«Anche come gioca la Fiorentina lo esalta, è una squadra che gioca molto in verticale. Quando uno è in fiducia poi puoi aspettarti di tutto. Ci crede sempre di più, ma la consapevolezza che ha acquisito finora fa la differenza. Fa delle cose che quando giocava alla Juve non si poteva permettere. Ha sentito grande fiducia del tecnico e della società e si sta rivelando un acquisto azzeccato».