Sampdoria: domani Accardi in conferenza stampa per fare il punto della situazione

Da domenica 10 novembre la Sampdoria è in ritiro per cercare di compattarsi e reagire davanti alle difficoltà riscontrate in questo inizio deludente di stagione. Dodicesimi con quindici punti in classifica, i blucerchiati hanno raccolto solamente 1 punto nelle ultime 3 partite e dopo la sosta affronteranno il Palermo in campionato. Nella giornata di domani, giovedì 14 novembre, il responsabile dell’Area Tecnica, Pietro Accardi, incontrerà i media in conferenza al “Mugnaini” di Bogliasco alle ore 13:45. L’ex Empoli – si legge su Blucerchiati.net – parlerà anche della posizione di mister Andrea Sottil.

